Сьогодні, 14 грудня, у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ 2020/21. Динамо і Шахтар дізналися суперників на цій стадії.

Олімпіакос зіграє з ПСВ

Лілль вийшов на Аякс.

Маккабі отримало Шахтар Донецьк.

Гранада зіграє з Наполі.

Мольде вийшов на Хоффенхайм.

Янг Бойз чекає Байєр Леверкузен.

Краснодар отримав Динамо Загреб.

Брага проти Роми. Дуель нинішньої і колишньої команд Фонсеки.

Зальцбург – Вільяреал. Теж дуже цікаво.

Славія Прага отримала Лестер.

Антверпен проти Глазго Рейнджерс.

Црвена Звезда виходить на Мілан.

Бенфіка – Арсенал Лондон.

Реал Сосьєдад вийшов на Манчестер Юнайтед. Оце так топова пара – один із лідерів чемпіонату Іспанії проти гранда європейського футболу.

Динамо Київ зіграє з Брюгге. Пощастило! Шанс помститися за фіаско Хацкевича. Далеко не найгірший суперник.

Вольфсбергер потрапляє на Тоттенхем. Один топовий суперник Динамо (лідер АПЛ) вже не випаде.

Тріумфатор Кубка УЄФА та Ліги чемпіонів (на початку 2000-х) Маніше допомагає в жеребі. Довжелезна прелюдія, і врешті починаємо.

Обидві українські команди пробилися в Лігу Європи, посівши 3 місце у своїх групах Ліги чемпіонів. Однак Шахтар опинився в компанії сіяних завдяки більшій кількості набраних очок, тоді як Динамо може трапитися гірший суперник через нижчі бали в поточному сезоні основної сітки ЛЧ, ніж у 4 інших команд, які фінішували третіми. Де дивитися жеребкування ЛЄ онлайн? Пряма трансляція на каналі Футбол 1. Студія "Шлях до Гданська" почне свою роботу з 13:25. Онлайн-трансляція жеребкування на Футбол 24 стартує наживо о 14:00, не забувайте оновлювати сторінку.

Потенційно найслабший суперник Динамо в 1/16 ЛЄ відібрав історичний рекорд в МЮ і Ювентуса – нереальний порятунок

Сіяні команди

Арсенал (ENG)

Аякс (NED)

Байєр (GER)

Брюгге (BEL)

Вільяреал (ESP)

Динамо Загреб (CRO)

Лестер (ENG)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Мілан (ITA)

Наполі (ITA)

ПСВ (NED)

Рейнджерс (SCO)

Рома (ITA)

Тоттенхем (ENG)

Хоффенхайм (GER)

Шахтар (UKR)

Несіяні

Антверпен (BEL)

Бенфіка (POR)

Брага (POR)

Вольфсберг (AUT)

Гранада (ESP)

Динамо Київ (UKR)

Зальцбург (AUT)

Краснодар (RUS)

Лілль (FRA

Маккабі Тель-Авів (ISR)

Мольде (NOR)

Олімпіакос (GRE)

Реал Сосьєдад (ESP)

Славия (CZE)

Црвена Звезда (SRB)

Янг Бойз (SUI)

Клуби з України та Росії не можуть зустрітися між собою. Команди, які грали в одній групі чи представляють ту саму асоціацію, також розводять рішенням УЄФА. Сіяні команди отримують і ту перевагу, що гратимуть матч-відповідь на своєму полі. Двобої 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 18 і 25 лютого 2021 року о традиційній порі (19:55 та 22:00 за київським часом). Жеребкування 1/8 заплановане на 26 лютого.