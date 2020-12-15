"0:10 від Борусії можу пояснити лише одним. Те, що відбувається сьогодні у світі, накладає величезний відбиток на те, що відбувається на полі. Світ зійшов зі звичних рейок і все знаходиться в хаотичному стані.

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Минулого сезону ми виграли чемпіонат з великим відривом, вийшли у півфінал Ліги Європи. Потім відразу через кілька днів почався чемпіонат. Потім коронавірус півкоманди скосив. Вони повернулися через 15 днів, почали їх підпускати. Ці коливання і сплески дають свій ефект.

Напевно цей пік припав на цей період. Починали грати молоді хлопці, а вболівальникам потрібен результат. Критика йде серйозна, з психологічної точки зору йде тиск. Але в першу чергу причина в нестабільній ситуації через ковід і світовий хаос. Інших пояснень немає. Впевнений, що якщо ми ще раз зустрінемося з Борусією – буде інша історія. Ми вже зупинили Інтер в Лізі чемпіонів", – сказав Палкін у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Шахтар у груповому розіграші Ліги чемпіонів двічі зіграв унічию з Інтером і не пустив міланську команду у Лігу Європи.

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