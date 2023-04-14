Вже на 4-й хвилині Гончар протягнув м'яч до карного майданчика суперника і віддав Вишневському, який не змарнував зусиль партнера. Поєдинок виявився дуже бідним на моменти, але багатим на грубощі. Денис Шурман роздав аж 8 жовтих – по 4 кожній команді.

Кривбас сенсаційно поступився Минаю: Вернидуб потерпає від слабкої атаки, єврокубки віддаляються

Після фінального свистка другий "гірчичник" отримав і Юрій Вернидуб, який лютував через момент на 73-й хвилині. Кравчук помітно штовхнув Микитишина в спину, за що гравці Кривбаса вимагали пенальті. Шурман не послухав і виписав Капічу попередження за протести. Минай втримав перемогу, яка дозволила покинути зону вильоту, а от Кривбас втратив нагоду підтягнутися до битви за єврокубки.