"Я, Дулуб Олег Анатолійович, громадянин республіки Білорусь. Починаючи з 2016 року, працював в українській Прем'єр-лізі з різними клубами – такими, як Карпати та Чорноморець. На даний момент я головний тренер Львова. Ніколи протягом усієї моєї тренерської кар'єри в Україні, протягом останніх шести років я не стикався з фактами мовної дискримінації незалежно від того, якою мовою говорю – російською, білоруською чи англійською.

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На даний момент, в Україну прийшло велике лихо. Війна прийшла до українських будинків. Я закликаю всіх тих, від кого це залежить, сісти за стіл переговорів та припинити цю війну. У Біблії сказано: "Не обманюйтесь. Бог поругаем не буває. Що посіє людина, те й пожне". Мир України! Ні війні!" – звернувся Дулуб у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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