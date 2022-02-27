"Я, Дулуб Олег Анатольевич, гражданин республики Беларусь. Начиная с 2016 года, работал в украинской Премьер-лиге с разными клубами – такими, как Карпаты и Черноморец. Сейчас я главный тренер Львова. Никогда на протяжении всей моей тренерской карьеры в Украине, в последние шесть лет я не сталкивался с фактами языковой дискриминации независимо от того, на каком языке говорю – русском, белорусском или английском.

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На данный момент, в Украину пришла большая беда. Война пришла в украинские дома. Я призываю всех, от кого это зависит, сесть за стол переговоров и прекратить эту войну. В Библии сказано: "Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет". Мир Украины! Нет войне!" – обратился Дулуб в комментарии Tribuna.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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