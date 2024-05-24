Молодіжна збірна України з футболу вперше потрапила на Олімпійські ігри. У Парижі наша команда зіграє в групі з командами Аргентини, Марокко та Іраку. Матчем з останнім українці розпочнуть шлях до медалей.

Шевченко розповів, чи став на облік в ТЦК і де живе під час війни

Утім, головному тренеру Руслану Ротаню, аби зібрати під свої знамена найкращих, потрібно вирішити чимало питань. Адже під час Ігор у Парижі київське Динамо стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Не закрите питання і з гравцями Шахтаря та легіонерами. Дозвіл на їхню участь на Олімпіаді мають надати клуби, за які футболісти виступають.

"Роботу по налагодженню комунікації з клубами ми розпочали ще минулого року, – розповів президент УАФ. – Заявка гравців на Олімпіаду залежить від багатьох чинників. У національній збірній є гравці, які можуть за віком виступати на Іграх, тому їх участь на турнірі в Парижі залежить, зокрема, й від виступів збірної на Євро-2024. Крім того, треба згода клубів відпустити гравців. І, звичайно, бажання самих футболістів".

Розуміючи складність ситуації з залученням провідних гравців, УАФ дала можливість Руслану Ротаню переглянути резервістів на турнірі у Франції. Участь у ньому візьмуть 10 збірних, розбитих на дві групи. На першому етапі наша команда зіграє з Індонезією, Італією, Панамою та Японією.

"Коноплянка – це космос": бомбардир Кривбасу – про бронзу-24, гру з Динамо, топ Леоненка і дебют у Маркевича