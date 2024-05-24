Головний тренер "левів" Мирон Маркевич підбив підсумки сезону для Карпат, який не вдалось завершити на мажорній ноті.

"Вітаю Інгулець з перемогою. Вони більше прагнули і заслужили її. Саме після домашньої гри з Інгульцем нас почало лихоманити. Це більш досвідчена команда, яка складається з гравців, котрі виступали в УПЛ.

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Наша команда зібрана нашвидкуруч. В принципі, ми завдання виконали. Але розуміємо, що для виступів у Прем'єр-лізі треба якісно змінити склад. Наявна команда цей рівень не потягне. Бажаю успіхів Інгульцю. Якщо вони підсиляться 2-3 футболістами, то в еліті не загубляться.

Який відсоток футболістів Карпатам треба змінити? Маємо добре все проаналізувати. Але не треба бути великим фахівцем, щоб зробити висновок – відсотків 60 не тягнуть... У Прем'єр-лізі інші швидкості, інший рівень боротьби. Сьогоднішня гра це довела.

Щодо планів підготовки до наступного чемпіонату... Для цього треба розуміти, яких футболістів нам вдасться підписати. Це найважливіше. Завдання ми виконали, але слід рухатися далі", – цитує Маркевича офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, у завершальному турі Чемпіонської групи Першої ліги Карпати на останніх хвилинах не втримали нічию з Інгульцем (1:2) і не змогли завоювати золоті медалі другого за силою дивізіону.

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