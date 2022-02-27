Легенда Динамо Володимир Безсонов теж готовий боронити українські землі зі зброєю в руках.

63-річний Володимир Безсонов також став на захист України, записавши відео з автоматом у руках.

Лужний: Я хочу стати тренером у Великобританії, але, передусім, я буду твердо стояти і боротися за свій народ, за країну

"Нам росіяни тут не потрібні, ми захищатимемо свою батьківщину та свої будинки", – сказав Безсонов на відео, яке опублікував паблік Друзі Динамо.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

Росія напала на Україну: Луческу захоплюється нашою нацією, ніхто не хоче грати з агресором, нові санкції (LIVE)