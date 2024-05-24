Кияни після років за спиною Шахтаря та Руха повернули собі золото у турнірі юнацьких команд.

Після перемоги в скандальному Класичному підопічні Ігора Костюка вирвались на першу позицію, випередивши Шахтар на два залікових бали. Втримати цю перевагу команда мала у Львові, де киян приймав торішній чемпіон – Рух. "Гірники", своєю чергою, мали здолати Полісся й сподіватись на осічку "біло-синіх".

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Донеччани своє завдання виконали, перегравши житомирян з рахунком 3:1, але подарунку з міста Лева вони не дочекались. Перший тайм між рухівцями і динамівцями пройшов більш-менш рівно, хоча й завершився перемогою гостей (1:2) – а от по перерві столичний гранд влаштував розгром, вколотивши три голи.

Динамо перемогло з рахунком 5:1, завершивши чемпіонат U-19 на першій позиції. Кияни виграли юнацьку першість вперше із сезону 2019/20, після чого тріумфаторами ставали Рух (двічі) і Шахтар.

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