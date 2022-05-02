"Ми з рідними досиділи у Бородянці до самого Армагедону. Почалося щось за межею добра і зла. Кожен ракетний постріл лунав у всіх будинках. На ранок ми виходили з підвалів, а під ногами у нас все було засипане склом, яке вилітало із вікон. Половину сусіднього будинку просто знесли.

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В один момент я вирішив, що ми виїжджатимемо. Мій гараж був завалений. Разом із друзями ми розібрали цю купу сміття та дістали машину. Друзі закинули своїх родичів, а я їхав із подругою моєї матері. Коли ми виїжджали з селища, то прямо з асфальту стирчали міни. Кожен рух міг закінчитися вибухом. Паралельно з цим йшов танковий бій, все навколо гуркотіло. Між цими мінами та вибухами ми виїхали до найближчого села.

Коли ми востаннє подивилися на місто, я не повірив своїм очам. Це був ранок, але я бачив заграву та чорний дим, що валив з усіх будівель. Пізніше я дізнався, що у Бородянці не залишилося жодного багатоквартирного будинку, який не постраждав від вибухів чи прямих авіаційних ударів", – сказав Валерко у коментарі YouTube-каналу Перша ліга.

Нагадаємо, Бородянка розташована за 50 кілометрів на північний захід від Києва. На початку війни у цьому містечку йшли запеклі бої, що спричинили значно більші руйнування житлових будинків, ніж в інших населених пунктах Київської області.

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