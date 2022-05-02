"Мы с родными досидели в Бородянке до самого Армагеддона. Началось что-то за чертой добра и зла. Каждый ракетный выстрел отдавался эхом во всех домах. На утро мы выходили из подвалов, а под ногами у нас все было засыпано стеклами, которые вылетали из окон. Половина соседнего дома была просто снесена.

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В один момент я решил, что мы будем выезжать. Мой гараж был завален. Вместе с друзьями мы разобрали эту кучу мусора и достали машину. Друзья закинули своих родственников, а я ехал с подругой моей матери. Когда мы выезжали из поселка, то по пути прямо из асфальта торчали мины. Каждое движение могло закончиться взрывом. Параллельно с этим шел танковый бой, все вокруг громыхало. Между этими минами и взрывами мы выехали в ближайшее село.

Когда мы в последний раз посмотрели на город, я не поверил своим глазам. Это было утро, но я видел зарево и черный дым, который валил со всех зданий. Позже я узнал, что в Бородянке не осталось ни одного многоквартирного дома, который не пострадал от взрывов или прямых авиационных ударов", – сказал Валерко в комментарии YouTube-каналу Первая лига.

Напомним, Бородянка расположена в 50 километрах северо-западнее Киева. В начале войны в этом городке шли ожесточенные бои, повлекшие значительно большие разрушения жилых домов, чем в других населенных пунктах Киевской области.

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