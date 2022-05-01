Українське футбольне життя потроху приходить до тями на деокупованих землях.

Матч миру за Україну в Бородянці / Фото з соцмереж

Вперше після звільнення Бородянки від російських окупантів у місті відбувся футбольний поєдинок, повідомляє прес-служба ДЮФК Титан на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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У товариському "Матчі миру за Україну" зійшлись представники добровольчого батальйону "Байден" та ветерани Динамо. Зустріч завершилась з рахунком 5:5. Голами за ветеранів київського клубу відзначилися Олег Саленко, Олександр Алієв, Олег Богданов, Роман Пахолюк та Віктор Мороз.

Нагадаємо, Бородянка розташована за 50 кілометрів на північний захід від Києва. На початку війни у цьому містечку йшли запеклі бої, що спричинили значно більші руйнування житлових будинків, ніж в інших населених пунктах Київської області.

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