Поєдинок 14-го туру УПЛ між Оболонню та Ворсклою (0:1) завершився скандалом. Дивіться відео ключового епізоду на "Футбол 24".

Напередодні Оболонь на своєму полі у наднапруженому матчі мінімально поступилась Ворсклі. Долю зустрічі вирішив одинадцятиметровий, призначений головним рефері Крістіною Козорог на 67-й хвилині.

Ворскла завдяки пенальті здолала Оболонь і перервала 5-матчеву безвиграшну серію – "пивовари" з претензіями до арбітрині

Однак, пенальті могло б не бути, якби арбітриня була уважнішою у епізоді, який передував контратаці полтавців. Нападник Оболоні Ігор Краснопір вибігав на побачення з воротарем, але після контакту з Євгеном Павлюком впав перед штрафним майданчиком. Козорог проігнорувала фол останньої надії, адже перебувала на той момент в центрі поля.

Прес-служба Оболоні на офіційному сайті опублікувала скандальний епізод, підписавши його словами: "Виявляється, що фолу немає...".