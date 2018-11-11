Вітсель: Інтерес Реала до Мартінеса не дивує

Півзахисник збірної Бельгії Аксель Вітсель повідомив, що не здивований фактом зацікавленості Реала в Роберто Мартінесі.

"Відхід Мартінеса буде величезною втратою, адже він вивів нас на дуже високий рівень. Ми побудували сильну команду з ним і він створив прекрасну хімію між нами.

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Усі щасливі з ним. Якщо ним дійсно цікавиться Реал, не треба дивуватись, що його хоче бачити у себе великий клуб. Він виконав чудову роботу за ці роки, особливо на чемпіонаті світу.

Для нього буде нормально прийняти пропозицію очолити Реал, не кажучи про інші клуби", – цитує Вітселя Marca.

Роберто Мартінес є одним з кандидатів на заміну Хулена Лопетегі на посаді головного тренера мадридського Реала, але сам іспанець не підтверджує інформацію. Нагадаємо, збірна Бельгії взяла "бронзу" на чемпіонаті світу-2018.

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