"Не будемо витрачати на це час", – Мартінес відмовився коментувати потенційне призначення тренером Реала

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес не бажає коментувати своє потенційне призначення наставником "вершкових".

На питання, чи можливий перехід у Реал іспанець відповів дуже лаконічно. "Ми не будемо витрачати на це час", – сказав фахівець для видання VTM Nieuws. Раніше повідомлялось, що бельгійська федерація футболу не буде перешкоджати іспанському фахівцю, якщо він домовиться з Реалом.

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Контракт Роберто із бельгійською футбольною асоціацією чинний до 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно "вершкові" звільнили Хулена Лопетегі через непереконливі результати Реала.На його місце призначили тимчасовим виконувачем обов'язків Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду.

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