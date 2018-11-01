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"Не будемо витрачати на це час", – Мартінес відмовився коментувати потенційне призначення тренером Реала

18:27 103 Читать на русском
"Не будемо витрачати на це час", – Мартінес відмовився коментувати потенційне призначення тренером Реала
Роберто Мартінес / Reuters

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес не бажає коментувати своє потенційне призначення наставником "вершкових".

На питання, чи можливий перехід у Реал іспанець відповів дуже лаконічно. "Ми не будемо витрачати на це час", – сказав фахівець для видання VTM Nieuws. Раніше повідомлялось, що бельгійська федерація футболу не буде перешкоджати іспанському фахівцю, якщо він домовиться з Реалом.

Реал отримав попередження від бельгійської футбольної асоціації щодо Мартінеса

Контракт Роберто із бельгійською футбольною асоціацією чинний до 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно "вершкові" звільнили Хулена Лопетегі через непереконливі результати Реала.На його місце призначили тимчасовим виконувачем обов'язків Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду.

Реал за останні 5 років витратив на трансфери вдвічі менше за Барселону – Перес давно не купує гравців за понад 50 млн

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Роберто Мартінес Роберто Мартінес Трансфери Реал Мадрид
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