Витсель: Интерес Реала к Мартинесу не удивляет

Півзахисник збірної Бельгії Аксель Вітсель повідомив, що не здивований фактом зацікавленості Реала в Роберто Мартінесі.

"Уход Мартинеса будет огромной потерей, ведь он вывел нас на очень высокий уровень. Мы построили сильную команду с ним и он создал прекрасную химию между нами.

"Не будем тратить на это время", – Мартинес отказался комментировать возможное назначение тренером Реала

Все счастливы с ним. Если им действительно интересуется Реал, не надо удивляться, что его хочет видеть у себя большой клуб. Он выполнил прекрасную работу за эти годы, особенно на чемпионате мира.

Для него нормально принять предложение возглавить Реал, не говоря о других клубах", – цитирует Витселя Marca.

Роберто Мартинес является одним из кандидатов на замену Хулену Лопетеги на посту главного тренера мадридского Реала, но сам испанец не подтверждает информацию. Напомним, сборная Бельгии взяла "бронзу" на чемпионате мира-2018.

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