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Вболівальники Реала проголосували за призначення Соларі – результати опитування AS

14:40 93 Читать на русском
Вболівальники Реала проголосували за призначення Соларі – результати опитування AS
Сантьяго Соларі / соцмережі

Іспанське видання AS дізналось думку фанатів Реала щодо повноцінного призначення Сантьяго Соларі на посаду головного тренера "вершкових".

Абсолютна більшість вболівальників Реала виступила за призначення Сантьяго Соларі на посаду головного тренера "королівського клубу" на постійній основі.

Соларі тренуватиме Реал щонайменше до Різдва, – Marca

Іспанське видання AS провело опитування, і 82% голосів були за кандидатуру аргентинця, і лише 18% вважають, що "вершковим" потрібен інший наставник. Загалом голосували 56 535 читачів.

Раніше повідомлялось, що Соларі може отримати повноцінний контракт після матчу 12 туру Ла Ліги проти Сельти в разі успішного результату. Сам поєдинок відбудеться 11 листопада о 21:45 за київським часом.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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