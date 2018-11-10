Вболівальники Реала проголосували за призначення Соларі – результати опитування AS

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Скільки заробляють тренери в топ-клубах Європи: Реал – лузер навіть порівняно з Шахтарем, несподівані дані
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"Ми робимо так, як вигідно Леганесу", – Пеллегріно різко відповів на незадоволення Реала ситуацією ЛунінаІспанія — 12:45 2113
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Динамо – найкраща команда 4-го туру Ліги Європи, – InStatЛіга Європи — 11:06 913
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