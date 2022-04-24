"На первом месте сейчас стоит тема достижения мира в Украине. В некоторых частях страны, наверное, продолжится военное положение, как это было с 2014 года. Другие области должны переходить к жизни в нормальном русле.

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Если в течение двух-трех месяцев будет отменено военное положение на определенных участках нашей страны, тогда есть смысл говорить о возможности начала нового футбольного сезона. Мы должны в активном режиме общаться с УАФ, а они, в свою очередь, с УЕФА. Нужна политическая воля, чтобы футбол в Украине не остановился. Возможно, нас ждет падение и уменьшение бюджетных показателей в разы.

При пессимистическом варианте развития событий нам будет необходимо строить команду на молодых футболистах. Придется терпеть в течение трех-четырех лет, пока эти игроки встанут на ноги. После этого уровень футбола может вернуться к прежним показателям. Если мы не начнем новый чемпионат, то должны забыть о футболе минимум на два-три года", – сказал Лысак в комментарии "Футбол NEWS".

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