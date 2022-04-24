Віце-президент "зелено-білих" Олег Лисак розповів про стан справ у клубі.

"Я думаю, що ми не в змозі дограти чемпіонат і Кубок України. Щодо визначень результату, то тут маємо чітко дотримуватися регламенту УПЛ, без жодних підводних течій.

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Ми виплачуємо футболістам частину заробітної плати, до тридцяти відсотків. Виходимо із реалій того, що в країні йде війна.

Наша школа продовжує роботу. Основа також займається. У нашому розташуванні є футболісти із Зорі та інших клубів. Ми не проти, щоб гравці, які мають досвід виступів в УПЛ, тренувалися з Ворсклою.

З легіонерами у нас проблем немає. Хлопці знайшли собі ігрову практику щонайменше до 30 червня. Далі дивитимемося по ситуації", – сказав Лисак у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, українці вже 60-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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