– Юрію Миколайовичу, дуже емоційний матч, тому розпочнемо з коментаря...

– Я не буду коментувати нічого, тому що, дійсно, емоційний матч. Те що, Минай забив класний гол – питань немає. Але те, що далі після цього продовжувалося, особливо другий тайм, навіть не хочу коментувати. Бо це не футбол, це вже щось таке... Зараз знову скажуть "Вернидуб спекулює війною". Я нічого не спекулюю.

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Просто одні люди захищають країну, життя кладуть, а інші просто відпочивають. І ви знаєте, на чию адресу я це говорю. Це наше життя, Бог є і він розсудить. Не хочеться нічого коментувати, особливо той момент з пенальті. Якщо вже це не пенальті, то я не знаю, який повинен бути пенальті та що таке пенальті. Коли людина розбігається, двома руками врізається в спину гравця, зносить його, а він говорить "грати"…

Ви мене вибачте, в мене навіть немає бажання щось коментувати. Нехай ці три очки пішли в скарбничку Миная. Будемо рухатися далі, ще 9 турів, будемо грати далі. Але просто від гри до гри – то вилучення, то пенальті в наші ворота, то ще щось… Таке враження, що Кривбас комусь перейшов дорогу. Я не знаю, кому і що, але нас дуже не люблять і не хочуть, щоб ми якомога вище підіймалися. Ну нічого, ми цей шлях пройдемо.

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– Психологічне відновлення важче ніж фізичне, напевно, після таких матчів?

– Та ну яке відновлення? Це потрібно брати відро валідолу, бл*ть, відро валер’янки і ставити біля себе. Дивишся на це, просто… Чи то вони не вміють судити, чи то якісь інші моменти. Але не можуть всі не вміти судити. Ну не можуть всі. Ми граємо на полі Львова – нас хотіли затоптати, але ми витримали, 2:2 зіграли. Ми граємо з Вересом, нас просто втоптують – ми витримали.

Це ж не може так від гри до гри тривати. Десь є емоції, десь є психологічний стан хлопців, вони також люди. Але коли тебе з гри до гри б’ють, б’ють, б’ють – це нікуди не годиться, це дуже тяжко. Нічого, відновимося, час є, наступна гра вдома – будемо готуватися до Чорноморця, – заявив Вернидуб на післяматчевій прес-конференції.

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