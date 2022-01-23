Сьогодні, 23 січня, Динамо провело чергове тренування, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Поки загальна група займалася ігровими вправами, деякі гравці працювали за індивідуальною програмою. Владислав Дубінчак, який отримав забій під час контрольного матчу, займався біговою роботою. Вже під час збору Вітінью та Бєсєдін застудилися. Тести на COVID-19 показали негативні результати, проте на кілька днів гравці вибули із тренувального процесу.

Окремо від загальної групи в тренажерному залі біля футбольного поля займалися Олександр Андрієвський та Беньямін Вербіч, які також отримали забої.

Нагадаємо, напередодні Динамо у другому спарингу розгромило люксембурзький Расінг з рахунком 4:0.

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