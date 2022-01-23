"Чи перейшов би я в Динамо за 1 млн доларів? Ні. Я не хочу бути пафосним, бо читаю інтерв'ю, а там відповідають пафосно.

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Я зробив свій вибір на початку кар'єри. В Україні – це лише Шахтар", – сказав Степаненко у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, Тарас перебрався у Шахтар у 2010 році з запорізького Металурга. У поточному сезоні провів за "помаранчево-чорних" 22 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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