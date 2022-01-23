Сегодня, 23 января, Динамо провело очередную тренировку, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Пока общая группа занималась игровыми упражнениями, некоторые игроки работали по индивидуальной программе. Владислав Дубинчак, получивший ушиб во время контрольного матча, занимался беговой работой. Уже во время сбора Витиньо и Беседин простудились. Тесты на COVID-19 показали отрицательные результаты, однако на несколько дней игроки выбыли из тренировочного процесса.

Отдельно от общей группы в тренажерном зале возле футбольного поля занимались Александр Андриевский и Беньямин Вербич, также получившие ушибы.

Напомним, накануне Динамо во втором спарринге разгромило люксембургский Расинг со счетом 4:0.

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