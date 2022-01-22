Динамо зустрічалося з люксембурзьким Расінгом у контрольному матчі (4:0). Звіт про другий спаринг команди Мірчі Луческу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0

Голи: Кулач, 23, Вербіч, 35, Циганков, 37, Бражко, 64

Динамо (1 тайм): Бущан – Кендзьора, Боль, Шабанов, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко, Гармаш – Циганков, Вербіч – Кулач.

Динамо (2 тайм): Нещерет – Тимчик, Бурда, Сирота, Вівчаренко (Волошин, 69) – Шепелєв, Бражко – Антюх, Буяльський, Де Пена – Супряга.

Матч Динамо – Расінг Уніон (Люксембург) стартував о 18:00. Це другий контрольний поєдинок киян на іспанських зборах. Напередодні підопічні Мірчі Луческу розгромили іспанський Атлетіко Пульпіленьйо (4:0), забивши всі голи у другому таймі.

Сьогоднішній суперник "біло-синіх" –Расінг Уніон – виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Люксембургу. Клуб заснований у 2005 році, найвище досягення – друге місце і перемога в Кубку країни. Свого часу за Расінг виступав Жерсон Родрігес (23 матчі та 3 голи у сезоні 2016/17). У поточному сезоні команда, яку очолює 53-річний Жефф Сайбене, посідає 5 місце турнірної таблиці, відстаючи від лідера на 6 балів. Чемпіонат 2020/21 Расінг завершив на 4-й позиції, виборовши путівку в кваліфікацію Ліги конференцій, але одразу ж вилетів.

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Одразу після стартового свистка кияни увімкнули активний пресинг на чужій половині. Це призвело до перехоплення і моменту вже на другій хвилині – захисник встиг заблокувати удар Кулача і м'яч пішов на кутовий. Циганков міг вийти віч-на-віч, але послизнувся на мокрому газоні. Після такого активного старту кияни динамівці взяли паузу, значно знизивши темп гри. Цьому посприяла і серйозна злива, яка накрила поле, починаючи з 10-ї хвилини. Але навіть рясний дощ не злякав кількох українських фанатів із Миргорода, які прийшли підтримати київську команду. Молодці!

Правий фланг, де в першому таймі діяла зіграна зв'язка Кендзьора-Циганков, кияни використовували значно активніше за ліву бровку. Вербіч і Вівчаренко були не такими помітними, як їхні колеги. Словенець помітно нервував, у кількох епізодах висловлюючи рефері своє невдоволення. Але одного разу Беньямін нагадав про себе і у футбольному плані – кіпер забрав м'яч після його удару.

Расінг натомість не міг організувати бодай якусь атаку. Люксембуржці дуже швидко втрачали м'яч на половині поля киян – у Георгія Бущана роботи не було. Але й кияни після активного старту практично не турбували оборону суперника. Чи не першу контратаку Расінга зупинив Томаш Кендзьора, який відверто потягнув опонента за футболку в центрі поля. Неймовірно, але без жовтої картки від арбітра. Цікаво було б побачити реакцію Мірчі Луческу, якби так зірвали атаку Динамо.

В середині тайму дощ припинився, а кияни пішли забивати. Шапаренко віддав на Кулача, той виграв силову боротьбу в захисника і з лівої пробив повз кіпера. Перший гол Владислава на зборах – екс-форвард Ворскли поки що тішить у стартових матчах року. Вже три результативні дії від Кулача в Іспанії.

На 35-й хвилині Динамо подвоїло свою перевагу. Кендзьора кинув у прорив Гармаша, Денис зряче навісив на Вербіча, який головою вразив ворота. Тут же Шапаренко знайшов Циганкова, той втік від захисника і встояв на ногах після спроби сфолити. З ударом Віктора кіпер не впорався. Розгром за підсумками першого тайму без жодних шансів для Расінга. Люксембуржці неабияк повеселили перед самою перервою – м'яч після дальнього удару полетів метрів на 10 вище воріт і залишив межі стадіону.

По перерві своє місце на полі зберіг лише Вівчаренко – схоже, пошкодження Дубінчака у матчі з Атлетіко не минуло без наслідків. На перших секундах другого тайму був момент у Супряги. Владислав обігрався з Де Пеною, але не влучив у дальній кут. Ще один удар нападника парирував кіпер. Буяльський отримав по ногах і змушений був звертатися за медичною допомогою. На щастя, наче минулося – принаймні, лідер киян дограв матч.

Що не вдалося Супрязі – те зробив Бражко. Володимир отримав пас від суперника у чужому штрафному, обіграв воротаря та відправив у сітку четвертий м'яч. Відмінно скористався таким подарунком 19-річний хавбек.

Пішли пристрасті – Вівчаренко опинився на газоні після грубої гри Амірі. Могли кияни й пропустити. Врятував Нещерет, який виграв дуель у суперника після виходу сам на сам. Це був останній гострий момент у поєдинку. 4:0 – друга розгромна перемога "біло-синіх" на зборах.

Наступний спаринг киян запланований на 25 січня. Суперником стане іспанська Мурсія.