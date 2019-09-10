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Вітао: Слідкував за Шахтарем і хотів грати тут

09:14 236 Читать на русском
Вітао: Слідкував за Шахтарем і хотів грати тут
Вітао / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Вітао прокоментував адаптацію в донецькому клубі.

"Я дуже щасливий! Тут чудовий колектив, який прийняв мене якнайкраще. Клуб, структура й організація – все на найвищому рівні. Грати у Європі – мрія будь-якого футболіста, і в мене вона здійснилася. Вдячний Шахтарю за цю можливість.

Вітао провів перше тренування з Шахтарем

Я стежив за Шахтарем і хотів виступати за нього. Знав Тете, Фернандо, Маркоса, Сіпріано – ми були разом у збірній U20. Усе так, як я й очікував. Мене добре прийняли.

Я говорив не тільки з Дентінью, а з усіма бразильцями. Та й українці зустріли мене дуже добре. Сподіваюся допомагати Шахтарю домагатися успіху.

"Хочу увійти в історію Шахтаря", – сильна заява Вітао

Я старанно працюватиму і боротимусь за місце у складі. Чудово, що є досвідчені центральні захисники, адже в них я зможу багато чого навчитися", – цитує Вітао офіційний сайт Шахтаря.

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