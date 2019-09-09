Вітао провів перше тренування з Шахтарем

Захисник Шахтаря Вітао розпочав тренування з новою командою.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що своє перше тренування у новій команді провів бразильський новачок Вітао.

"Хочу увійти в історію Шахтаря", – сильна заява Вітао

Захисник збірної Бразилії U-21 перебрався в Україну в останній день трансферного вікна з Палмейраса, де виступав переважно у молодіжній команді.

Футболісти, що грали у збірних, приєднаються до тренувань команди 11 вересня. 14 вересня "гірники" зіграють проти луганської Зорі. Наразі Шахтар має 18 очок після 6 турів чемпіонату і впевнено лідирує в турнірній таблиці.