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Вітао провів перше тренування з Шахтарем

22:50 159 Читать на русском
Вітао провів перше тренування з Шахтарем
Вітао / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Вітао розпочав тренування з новою командою.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що своє перше тренування у новій команді провів бразильський новачок Вітао.

"Хочу увійти в історію Шахтаря", – сильна заява Вітао

Захисник збірної Бразилії U-21 перебрався в Україну в останній день трансферного вікна з Палмейраса, де виступав переважно у молодіжній команді.

Футболісти, що грали у збірних, приєднаються до тренувань команди 11 вересня. 14 вересня "гірники" зіграють проти луганської Зорі. Наразі Шахтар має 18 очок після 6 турів чемпіонату і впевнено лідирує в турнірній таблиці.

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