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Витао: Следил за Шахтером и хотел играть здесь

09:16 11 Читати українською
Витао: Следил за Шахтером и хотел играть здесь
Витао / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Витао прокомментировал адаптацию в донецком клубе.

"Я очень счастлив! Здесь замечательный коллектив, который принял меня наилучшим образом. Клуб, структура и организация – все на высшем уровне. Играть в Европе – мечта любого футболиста, и у меня она сбылась. Благодарен Шахтеру за эту возможность.

Витао провел первую тренировку с Шахтером

Я следил за Шахтером и хотел выступать за него. Знал Тете, Фернандо, Маркоса, Сиприано – мы были вместе в сборной U20. Все так, как я и ожидал. Меня отлично приняли.

Я говорил не только с Дентиньо, а со всеми бразильцами. Да и украинцы встретили меня очень хорошо. Надеюсь помогать Шахтеру добиваться успеха.

"Хочу войти в историю Шахтера", – сильное заявление Витао

Я буду усердно работать и бороться за место в составе. Отлично, что есть опытные центральные защитники, ведь у них я смогу многому научиться", – цитирует Витао официальный сайт Шахтера.

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