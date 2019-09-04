"Хочу увійти в історію Шахтаря", – сильна заява Вітао

Бразильський захисник Вітао прокоментував свій перехід у Шахтар.

"Переїзд до Європи і перехід у Шахтар – це мрія, що збулася. Думаю, всі футболісти мріють грати у великому європейському клубі. Дуже радий такій можливості. Я досить ретельно стежив за Шахтарем. Бути тут і виступати за цей клуб – щось неймовірне.

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На кого рівняюсь із бразильських "гірників"? Я вболіваю за всіх, але віддаю перевагу Тайсону, тому що тренувався з ним у збірній. Коли відчув його рівень як гравця, став ще більшим шанувальником. Звичайно, я хочу писати історію, як і ці футболісти. І зроблю все від мене залежне.

Хочу виграти багато титулів. Клуб добре відомий в світі, і я хочу увійти в його історію. Я дуже радий і схвильований перед дебютом. Зроблю все, щоб досягти успіху з Шахтарем", – цитує Вітао офіційний сайт Шахтаря.

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