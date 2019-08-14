Асистент Хацкевича залишився у Динамо – він може очолити команду

Один з помічників екс-головного тренера київського Динамо Вісенте Гомес залишився в команді.

Олександр Хацкевич був звільнений разом зі своїм тренерським штабом, окрім Вісенте Гомеса, повідомляє FCDynamoNation.

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За інформацією видання, не виключено, що якщо пошуки нового головного тренера затягнуться, то готуватиме команду в найближчі дні саме Вісенте Гомес.

Поки невідомо, чи розглядається Гомес в якості головного тренера команди на постійній основі або як виконувач обов'язків. Додамо, що у тренерському штабі Хацкевича Вісенте Гомес обіймав посаду помічника головного тренера.

Нагадаємо, київське Динамо вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши внічию з Брюгге (3:3). Саме це і стало основною причиною звільнення Олександра Хацкевича разом з тренерським штабом.

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