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Асистент Хацкевича залишився у Динамо – він може очолити команду

18:58 4587 Читать на русском
Асистент Хацкевича залишився у Динамо – він може очолити команду
Вісенте Гомес / фото: ФК Динамо Київ

Один з помічників екс-головного тренера київського Динамо Вісенте Гомес залишився в команді.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

Олександр Хацкевич був звільнений разом зі своїм тренерським штабом, окрім Вісенте Гомеса, повідомляє FCDynamoNation.

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За інформацією видання, не виключено, що якщо пошуки нового головного тренера затягнуться, то готуватиме команду в найближчі дні саме Вісенте Гомес.

Поки невідомо, чи розглядається Гомес в якості головного тренера команди на постійній основі або як виконувач обов'язків. Додамо, що у тренерському штабі Хацкевича Вісенте Гомес обіймав посаду помічника головного тренера.

Нагадаємо, київське Динамо вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши внічию з Брюгге (3:3). Саме це і стало основною причиною звільнення Олександра Хацкевича разом з тренерським штабом.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Брюгге Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Вісенте Гомес
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