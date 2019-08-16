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Екс-асистент Хацкевича Вісенте Гомес не увійде в новий тренерський штаб Динамо, – ЗМІ

15:38 2279 Читать на русском
Екс-асистент Хацкевича Вісенте Гомес не увійде в новий тренерський штаб Динамо, – ЗМІ
Вісенте Гомес / Динамо

Іспанського фахівця Вісенте Гомеса, ймовірно, не буде у першій команді Динамо.

Вісенте Гомес не був звільнений разом з колишнім головним тренером Динамо Олександром Хацкевичем, з яким працював з літа цього року.

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Новому наставнику киян Олексію Михайличенку було дозволено самостійно обрати фахівців у свій тренерський штаб. За інформацією Dynamonation.com, новий тренер Динамо не бачить поруч з собою Вісенте Гомеса.

Не виключено, що іспанець залишиться у структурі Динамо, проте не буде працювати з першою командою.

Нагадаємо, Вісенте Гомес прийшов у структуру Динамо ще у 2014 році, іспанець працював у тренерському штабі Сергія Реброва.

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Теги
Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Динамо Динамо Вісенте Гомес
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