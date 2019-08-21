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Висенте Гомес покинет Динамо, – СМИ

13:45 226 Читати українською
Висенте Гомес покинет Динамо, – СМИ
Висенте Гомес / ФК Динамо

Испанец Висенте Гомес, который был ассистентом Александра Хацкевича в тренерском штабе Динамо, решил покинуть киевский клуб.

Висенте Гомес, который только в июне стал ассистентом Александра Хацкевича, покидает Динамо. Испанец решил не продолжать сотрудничество с клубом после отставки Александра Хацкевича, сообщает Sportarena.

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Руководство Динамо было не против оставить Гомеса в структуре клуба, однако тот решил иначе. Отметим, что после увольнения Александра Хацкевича именно испанца называли одним из кандидатов на пост главного тренера "бело-синих".

К слову, Висенте Гомес ранее входил в тренерский штаб Сергея Реброва в Динамо. В июне он вернулся в Киев, однако теперь его работа в столице Украины, очевидно, подошла к концу.

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