"Чекали з побоюванням на цю гру, два тижні до неї готувалися. Тим більше грали із сусідом за турнірною таблицею, який показує гарний футбол, тож було хвилювання. Щодо самої гри, то хвилювання було. Може не все вдалося в перші хвилини, поки втягувалися в гру. Але потім усе стало на свої місця.

Верес – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми справедливо виграли, ми більше створювали небезпечні моменти, ми забили голи. Верес більше хотів виграти, ніж суперник. Я дуже задоволений", – зазначив Вірт у ефірі телеканалу Футбол.

Додамо, що Верес впевнено здолав Металіст 1925 (2:0), завдяки чому піднявся на сьоме місце у чемпіонаті.

Верес впевнено переміг Металіст 1925, піднявшись на сьому позицію в УПЛ