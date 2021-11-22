Верес впевнено переміг Металіст 1925 у матчі 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Верес – Металіст 1925 на Футбол 24.

Верес вийшов вперед на 40 хвилині – Геннадій Пасіч добив м'яч у ворота після рикошету від голкіпера. Рівненці мали більше моментів та забили вже після перерви – Солдат на дальній стійці замкнув подачу з кутового та поставив крапку в зустрічі.

Верес впевнено переміг Металіст 1925, піднявшись на сьому позицію в УПЛ

Таким чином, Верес набрав 22 очки та піднявся на сьоме місце, а Металіст 1925 залишився дев'ятим з 19 пунктами.