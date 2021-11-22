Верес – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу
22:07 - Читать на русском
Верес впевнено переміг Металіст 1925 у матчі 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Верес – Металіст 1925 на Футбол 24.
завершено
Верес вийшов вперед на 40 хвилині – Геннадій Пасіч добив м'яч у ворота після рикошету від голкіпера. Рівненці мали більше моментів та забили вже після перерви – Солдат на дальній стійці замкнув подачу з кутового та поставив крапку в зустрічі.
Верес впевнено переміг Металіст 1925, піднявшись на сьому позицію в УПЛ
Таким чином, Верес набрав 22 очки та піднявся на сьоме місце, а Металіст 1925 залишився дев'ятим з 19 пунктами.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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