Перше коло нинішнього розіграшу УПЛ завершувалось у Луцьку битвою за сьоме місце між Вересом і Металістом 1925. Команди були сусідами по таблиці, маючи по 19 очок у активі, однак в останніх трьох поєдинках вони не знали перемог – а харків'яни ще й ковтнули 13 голів у цих матчах. Словом, нічия нікого не влаштовувала.

Перший тайм виявився досить динамічним і цікавим. Суперники одразу зі стартовим свистком прийнялися щось вигадувати біля штрафного один одного, але не вистачало якості в завершальній фазі атак – удари та замикання кросів не було дуже гострими. На 20-й хвилині Металіст 1925 міг відкрити рахунок внаслідок проникного пасу на Протасова й пострілу з гострого кута, однак Когут парирував. Добивання Криськіва пройшло повз ворота.

Довгий час цей епізод залишався найкращим, але на 40-й хвилині Верес відповів. І не мометом, а цілим голом! Панасанеко отримав розрізну передачу від Дахновського, вийшов віч-на-віч з Сидоренком і пробив прямо в нього – Пасіч же (той, який Генадій) тут же розстріляв сітку з відскоку. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

В другому таймі активніше стартували харків'яни, однак Верес досить швидко повернув ініціативу. Ближче до 60-ї хвилини рівняни відверто загнали гостей на їхню третину поля, а на 61-й господарі відсвяткували друге взяття воріт! Немчанінов при подачі з кутового вистрибнув вище за інших і виконав скидку на дальню стійку, а Солдат замкнув – 2:0! Це вже була серйозна заявка на перемогу.

Після цього підопічні Юрія Вірта відійшли на власну половину, почавши грати по рахунку. Валерій Кривенцов провів серію замін, освіживши атаку, однак за 30 наступних хвилин Металіст 1925 створив всього один перспективний момент зусиллями Задераки – Максим на дриблінгу увійшов у штрафний і пробив прямо в Когута. Зрештою, фінальний свисток зафіксував звитягу рівнян.

Верес набрав 22 очки й піднявся на сьому сходинку в турнірній таблиці. Металіст 1925 з 19 заліковими балами залишився дев'ятим.