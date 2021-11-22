Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал победу своих подопечных в матче 15-го тура УПЛ против Металлиста 1925 года.

"Ждали с опаской эту игру, две недели к ней готовились. Тем более играли с соседом по турнирной таблице, который показывает хороший футбол, и было волнение. Что касается самой игры, то волнение было. Может не все удалось в первые минуты, пока втягивались в игру. Но потом все стало на свои места.

Верес – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы справедливо выиграли, мы больше создавали опасные моменты, забили голы. Верес больше хотел выиграть, чем соперник. Я очень доволен", – отметил Вирт в эфире телеканала Футбол.

Добавим, что Верес уверенно одолел Металлист 1925 (2:0), благодаря чему поднялся на седьмое место в чемпионате.

Верес уверенно победил Металлист 1925, поднявшись на седьмую позицию в УПЛ