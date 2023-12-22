Instagram-акаунт фанатів Вереса нещодавно повідомив, що Юрій Вірт може повернутись до роботи, замінивши Віктора Скрипника у Ворсклі (фахівець очолив Металіст 1925).

Хто замінить Скрипника у Ворсклі – з'явився ще один іменитий кандидат

"Я знаю, що у Ворскли дуже багато кандидатів. Поки що зі мною ніхто не контактував, але звичайно, мені було б цікаво попрацювати в полтавському клубі", – поділився Вірт у коментарі sport-express.ua.

Додамо, що Скрипник працював у Ворсклі з літа 2022 року по грудень 2023 року. Першу частину сезону Ворскла завершила на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 пункти після 17 зіграних матчів.

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