Хто замінить Скрипника у Ворсклі – з'явився ще один іменитий кандидат
Український тренер Юрій Вірт може очолити полтавську Ворсклу.
Ворскла оголосила про припинення співпраці з Віктором Скрипником, який очолив Металіст 1925.
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Як повідомляє fcvr57, новим головним тренером полтавців може стати Юрій Вірт, останнім місцем роботи якого був рівненський Верес.
Ще одним кандидатом на посаду наставника команди є легендарний голкіпер полтавців Сергій Долганський.
Варто зазначити, Скрипник працював у Ворсклі з літа 2022 року по грудень 2023 року. Першу частину сезону Ворскла завершила на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 пункти після 17 зіграних матчів.
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