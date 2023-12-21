Ворскла оголосила про припинення співпраці з Віктором Скрипником, який очолив Металіст 1925.

Ворскла обирає заміну Скрипнику з-поміж 5 претендентів – команду можуть довірити легенді клубу

Як повідомляє fcvr57, новим головним тренером полтавців може стати Юрій Вірт, останнім місцем роботи якого був рівненський Верес.

Ще одним кандидатом на посаду наставника команди є легендарний голкіпер полтавців Сергій Долганський.

Варто зазначити, Скрипник працював у Ворсклі з літа 2022 року по грудень 2023 року. Першу частину сезону Ворскла завершила на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 пункти після 17 зіграних матчів.

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