Instagram-аккаунт фанатов Вереса недавно сообщил, что Юрий Вирт может вернуться к работе, заменив Виктора Скрипника в Ворскле (специалист возглавил Металлист 1925).

Кто заменит Скрипника в Ворскле – появился еще один именитый кандидат

"Я знаю, что у Ворсклы очень много кандидатов. Пока что со мной никто не контактировал, но конечно, мне было бы интересно поработать в полтавском клубе", – поделился Вирт в комментарии sport-express.ua.

Добавим, что Скрипник работал в Ворскле с лета 2022 года по декабрь 2023 года. Первую часть сезона Ворскла завершила на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 пункта после 17 сыгранных матчей.

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