Кубок португальської ліги. Група В, 2-й тур

Бенфіка – АВС – 4:1

Голи: Ді Марія, 31, Маріу, 44, Говея, 65, Корреа, 68 (автогол) – Меркадо, 21

Попри статус матчу (Бенфіку влаштовувала нічия) і cилу суперника (АВС представляє другий дивізіон), головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт не став застосовувати ротацію. Німецький тренер випустив на поле практично той самий склад, який обігравав кілька днів тому Брагу в матчі чемпіонату країни. Єдина зміна торкнулася центру оборони – Томас Араужо замінив Ніколаса Отаменді. Таким чином, матч з АВС став для Шмідта можливістю протестувати новий дует в обороні – Араужо – Антоніу Сілва. Раніше молодий центральний захисник грав лише одного разу в парі з Отаменді.

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Зіграти "сухий" матч Трубін не зумів, але це не провина українського воротаря. На 21-й хвилині матчу опорник "орлів" Невеш втратив м'яч у центрі поля, і суперник провів контратаку. Форвард гостей Меркадо був виведений на ударну позицію і вирішив не вбігати в штрафний майданчик Бенфіки. Він завдав удару з лінії штрафного – у Трубіна не було шансів відбити такий гарматний постріл.

Однак Бенфіка очікувано все перевернула ще до перерви – Ді Марія зрівняв рахунок, а Жоау Маріу вивів лісабонську команду вперед. Після перерви господарі відзначилися ще двічі й довели рахунок до розгромного.

Бенфіка вийшла до півфіналу турніру і на цій стадії зіграє з Ешторілом, який уже двічі в цьому сезоні обіграв Порту.