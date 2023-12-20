Полтавський клуб офіційно підтвердив дострокове завершення співпраці з головним тренером та його штабом. Рішення ухвалене за обопільною згодою сторін.

Скрипник отримав розкішні умови у Металісті 1925 – джерело озвучило зарплату фахівця

Скрипник очолив Ворсклу влітку 2022 року та провів 53 матчі – 23 перемоги, 11 нічиїх, 19 поразок. Минулий чемпіонат України команда завершила п'ятою і пробилася до єврокубків, але нинішня кампанія складалась посередньо – швидкий виліт з кваліфікації Ліги конференцій, а в УПЛ всього сьоме місце.

Новим клубом Скрипника став Металіст 1925, який офіційно підтвердив призначення. Контракт розрахований на 3 роки. До тренерського штабу увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими Скрипник працював у своїх попередніх клубах. Колишный тренер харків'ян Олег Голодюк також залишиться у структурі клубу.

Металіст 1925 пішов зимувати поблизу зони перехідних матчів, але новий власник готовий інвестувати в команду і розраховує на боротьбу за єврокубки.

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