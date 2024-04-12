У п'ятницю, 12 квітня, відбувся 23-й тур третього за силою дивізіону. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 23-й тур

ЮКСА – Дружба Мирівка – 0:1

Гол: Вакуленко, 33

Реал Фарма – Звягель – 0:3

Голи: Вендел, 19 (п.), Морговський, 34, Петрук, 50

Локомотив Київ – Скала 1911 – 2:0

Голи: Богомаз, 6, Козій, 59

Тростянець – Нива В – 1:1

Голи: Проданов, 23 – Загорулько, 16

Чайка – Кудрівка – 1:1

Голи: Семенець, 24 – Жикол, 17

Кремінь-2 – Рух-2 – 1:1

Голи: Пастернак, 33 – Сабів, 9 (аг.)

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Лідери Другої ліги продовжують шалену боротьбу за підвищення у класі. ЮКСА на своєму полі несподівано оступилась з Дружбою. Мирівцям вистачило одного гола, щоб пригальмувати "хрестоносців" і позбавити їх статусу одноосібного лідера. Як наслідок, Дружба стала третьою і відстає від 1-2 місця лише на 2 пункти.

Звягель на виїзді не залишив шансів Реал Фармі. Одесити пропустили два голи у першому з таймів (дебютний з пенальті), а по перерві отримали ще один "подарунок" у свої ворота. Перемога дозволила дітищу Буткевича піднятись на другу сходинку, зрівнявшись за очками з ЮКСА.

Забуксувала Скала 1911. Стрияни зазнали чергової поразки – цього разу від Локомотива. Кияни таким чином піднялись на десяту сходинку, а Скала забуксувала на п'ятому місці.

Ще три поєдинки завершились з однаковим рахунком 1:1: Тростянець розійшовся миром з вінницькою Нивою, Чайка врятувалась з Кудрівкою, а друга команда Руха забила і собі, і у ворота другої команди Кременя.

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