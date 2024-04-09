"Я б хотів бачити на чолі Звягеля Володимира Шарана. Для мене це фігура в українському футболі рівня Вернидуба, Максимова. Він серед найкращих тренерів УПЛ. Звягель же грає в Другій лізі, а Шаран – тренер рівня команд, які борються за єврокубки в Прем’єр-лізі. Тому Володимира Богдановича в Звягелі не буде.

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Головне, щоб гравці змогли показати свій високий рівень. Нас суттєво підкосила втрата головного тренера на завершальному етапі зборів та найкращого гравця. Можливо, команді потрібно більше часу, щоб заграти ефективніше", – цитує Костюка Український футбол.

Нагадаємо, Володимир Шаран перебуває без роботи з листопада минулого року, коли покинув Минай. Звягель наразі перебуває на другому місці Другої ліги. Команда залишилася без головного тренера після переходу в Полісся Сергія Шищенка, виконувачем обов'язків став Микола Гібалюк.

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