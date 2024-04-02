Нещодавно з'явилась інформація, що ЮКСА розглядає заміну тренера – Миколу Цимбала нібито може змінити Юрій Вірт. Український футбол поспілкувався з президентом ЮКСА Сергієм Лесником щодо цієї інформації.

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"Я поки що не буду нічого коментувати. На сьогодні ми працюємо з Миколою Цимбалом і йдемо з ним до однієї цілі. Щойно я був на контрольній грі проти Колоса, ЮКСА показала гарний результат в Ковалівці – 3:0", – відповів Лесник на це питання.

"Яка ЮКСА, ви що? Це навіть не обговорюється. У мене контракт з УПЛ ТБ, я не маю права його розривати. Не знаю, хто таке пише", – прокоментував інформацію Вірт.

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