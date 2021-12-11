"Задоволений діями команди. Особливо у другому таймі. Важка гра. Нам протистояв серйозний суперник, який в останніх матчах демонстрував якісну гру, здобував результат. Було важко. Особливо до перерви. Багато працювали з м'ячем.

В перерві сказав команді, що ми повинні додати у швидкості, в агресії. Лише тоді у нас з'являться моменти, і ми зможемо забити. Так і сталося. Провели атаку через фланг і забили прекрасний гол. Потім одразу випустили свіжих футболістів, хоча заміни були заплановані ще до голу. Дуже хотіли виграти цей матч.

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Потім пішов відкритий футбол. Рух атакував. Ми також мали моменти. На жаль, отримали прикрий пенальті у свої ворота. Вважаю, це помилка арбітра. Переглядав повтор і не побачив там порушення. Суддя просто зреагував на крик. Як можна ставити такі пенальті? Я сказав арбітрам, що їм ще вчитися і вчитися, аби судити якісно. Досвідчені арбітри не мають права на такі помилки. Осад залишився після такого арбітражу. В нас відібрали два очки.

Сергій Шестаков? Так, він сьогодні підміняв дискваліфікованого Нємчанінова. Відіграв прекрасно. На жаль, у нас мало гравців, які можуть вийти на заміну і посилити гру. Хотілося б більшої конкуренції. Президент про це знає. Хотілося б взимку підсилити 2-3 позиції. Підсумовуючи увесь рік – він був прекрасним для нас. І у Першій лізі, і в УПЛ. Ми здобули чимало очок. Рухаємося далі", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

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