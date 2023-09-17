"Чи варто СК Дніпро-1 боротись за оренду Луніна взимку? Давайте реально дивитись на речі. В теперішній час, коли в країні війна... Сюди ніхто з голкіперів високого рівня не поїде, навіть за великі кошти.

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Я думаю, що зараз недоречно шукати воротаря з-за кордону. Не варто говорити й про Луніна та інших наших легіонерів. У СК Дніпро-1 є досвідчений Волинець. Мені подобається, як він грає, оскільки це стабільний гравець, який показує рівень. Є молодий Кінарейкін, тому для дніпрян поки вистачить двох голкіперів.

Дай Бог все буде добре в країні – тоді можна буде замахнутись на воротаря високого рівня з-за кордону. А поки є два голкіпери, які поєднують досвід та молодість. Тому, якщо СК Дніпро-1 вирішить витрачати кошти на трансфери, то краще звернути увагу на інші позиції, де дійсно є проблеми. Та ж група атаки. Шукати десь нападника, щоб забивав голи", – сказав Вірт у коментарі "Українському футболу".

Нагадаємо, контракт Луніна з Реалом спливає 30 червня 2024 року. За інформацією ЗМІ, українець твердо вирішив покинути "вершкових" вільним агентом – голкіпера начебто образила недовіра клубу і термінове підписання Кепи, який одразу став основним воротарем.

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