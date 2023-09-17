Бенфіка втримала перемогу над Візелою в 5-му турі чемпіонату Португалії. Анатолій Трубін пропустив гол у дебютному матчі.

Чемпіонат Португалії, 5-й тур

Візела – Бенфіка – 1:2

Голи: Саму, 70 (пен) – Муса, 9, Ді Марія, 39

Анатолій Трубін нарешті дебютував за Бенфіку. Воротар збірної України зіграв свій перший матч, потрапивши у старт на поєдинок проти Візели – команди з нижньої половини турнірної таблиці.

Цікаво, що Візелу очолює 37-річний Пабло Вільяр. Іспанець свого часу працював в Україні – у сезоні 2018/19 Вільяр входив до штабу львівських Карпат. Тренер був асистентом Жозе Мораїша, Фабрі Гонсалеса, Олега Бойчишина та Олександра Чижевського.

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Поєдинок розпочався за сценарієм чинного чемпіона Португалії. Вже на 9-й хвилині Бенфіка святкувала забитий гол. Муса отримав пас від Рафи Сілви, і метрів з 11-ти відкрив рахунок. Допоміг рикошет від захисника – підопічні Рогера Шмідта зуміли забити швидкий м'яч.

Могла Бенфіка і подвоїти перевагу. Ді Марія класно віддав на Кьокчю, який пробив повз дальню стійку. Той-таки Кьокчю виконав штрафний – м'яч зачепив поперечину і залишив межі поля. Як бити штрафні удари, зразково продемонстрував Анхель Ді Марія. На 39-й хвилині чемпіон світу перехитрив кіпера ударом у "воротарський" кут. Перший тайм завершився з рахунком 2:0 на користь Бенфіки, а у площину воріт Трубіна Візела так і не пробила.

Golazo de tiro libre de Di María para Benfica. Cuándo no Ángel pic.twitter.com/V3UVDYCdgS — El Enganche (@EngancheDiez) September 16, 2023

Міг український воротар взяти участь у гольовій атаці. Ще до перерви Анатолій виконав розкішний довгий пас, відрізавши пів команди суперників. Все зіпсував партнер, якому забракло техніки.

По перерві Трубін нарешті отримав бодай якусь роботу. На 56-й хвилині українець здійснив перший сейв у футболці Бенфіки, забравши м'яч після несильного удару суперника. Момент гостей був куди гострішим, однак Муса не зміг оформити дубль – ефектний порятунок від Бунтіча.

На 67-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Бенфіки – Аурснес завалив суперника у штрафному. VAR підтвердив рішення. До м'яча підійшов Саму і розвів м'яч та Трубіна по різних кутах. Українець почав гадати і впав до удару – 1:2.

Goal! | Samu | Vizela 1-2 Benfica

pic.twitter.com/jVN0yfp073 — The Football News (@news_footballHQ) September 16, 2023

Цей гол став останнім у матчі. Трубін пропустив один гол і здійснив один сейв, а Бенфіка набрала 12 очок і піднялася на друге місце турнірної таблиці. Вище – тільки Порту.

Наступний матч "орли" зіграють 20 вересня. У першому турі Ліги чемпіонів Бенфіка прийматиме Зальцбург.

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