Трубін дебютував за Бенфіку, пропустив з пенальті та замахнувся на асист – Ді Марія поклав шедевр зі штрафного
Бенфіка втримала перемогу над Візелою в 5-му турі чемпіонату Португалії. Анатолій Трубін пропустив гол у дебютному матчі.
Чемпіонат Португалії, 5-й тур
Візела – Бенфіка – 1:2
Голи: Саму, 70 (пен) – Муса, 9, Ді Марія, 39
Анатолій Трубін нарешті дебютував за Бенфіку. Воротар збірної України зіграв свій перший матч, потрапивши у старт на поєдинок проти Візели – команди з нижньої половини турнірної таблиці.
Цікаво, що Візелу очолює 37-річний Пабло Вільяр. Іспанець свого часу працював в Україні – у сезоні 2018/19 Вільяр входив до штабу львівських Карпат. Тренер був асистентом Жозе Мораїша, Фабрі Гонсалеса, Олега Бойчишина та Олександра Чижевського.
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Поєдинок розпочався за сценарієм чинного чемпіона Португалії. Вже на 9-й хвилині Бенфіка святкувала забитий гол. Муса отримав пас від Рафи Сілви, і метрів з 11-ти відкрив рахунок. Допоміг рикошет від захисника – підопічні Рогера Шмідта зуміли забити швидкий м'яч.
Могла Бенфіка і подвоїти перевагу. Ді Марія класно віддав на Кьокчю, який пробив повз дальню стійку. Той-таки Кьокчю виконав штрафний – м'яч зачепив поперечину і залишив межі поля. Як бити штрафні удари, зразково продемонстрував Анхель Ді Марія. На 39-й хвилині чемпіон світу перехитрив кіпера ударом у "воротарський" кут. Перший тайм завершився з рахунком 2:0 на користь Бенфіки, а у площину воріт Трубіна Візела так і не пробила.
Міг український воротар взяти участь у гольовій атаці. Ще до перерви Анатолій виконав розкішний довгий пас, відрізавши пів команди суперників. Все зіпсував партнер, якому забракло техніки.
По перерві Трубін нарешті отримав бодай якусь роботу. На 56-й хвилині українець здійснив перший сейв у футболці Бенфіки, забравши м'яч після несильного удару суперника. Момент гостей був куди гострішим, однак Муса не зміг оформити дубль – ефектний порятунок від Бунтіча.
На 67-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Бенфіки – Аурснес завалив суперника у штрафному. VAR підтвердив рішення. До м'яча підійшов Саму і розвів м'яч та Трубіна по різних кутах. Українець почав гадати і впав до удару – 1:2.
Цей гол став останнім у матчі. Трубін пропустив один гол і здійснив один сейв, а Бенфіка набрала 12 очок і піднялася на друге місце турнірної таблиці. Вище – тільки Порту.
Наступний матч "орли" зіграють 20 вересня. У першому турі Ліги чемпіонів Бенфіка прийматиме Зальцбург.
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