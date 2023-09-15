Андрій Лунін більше не збирається виконувати роль "комфортного" другого воротаря для Реала.

Наступного літа українець дочекається завершення контракту і покине Сантьяго Бернабеу вільним агентом, повідомляє Sport.es.

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Початок нинішнього сезону красномовно продемонстрував ставлення Реала до Луніна. Тібо Куртуа отримав важку травму, але боси "вершкових" замість довіри українцю екстрено орендували Кепу. Після завершення кампанії клубу доведеться шукати другого кіпера.

Можливо, ним залишиться саме Кепа. Баск задоволений своїм становищем у Мадриді і нібито готовий кинути виклик Куртуа на постійній основі. Челсі розраховує отримати за Аррісабалагу 25 млн євро. Реал буде оцінювати виступ Кепи упродовж сезону і лише потім ухвалить остаточне рішення. Втім, Луніна у всіх цих сценаріях точно не буде.

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