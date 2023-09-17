"Стоит ли СК Днепр-1 бороться за аренду Лунина зимой? Давайте реально смотреть на вещи. В настоящее время, когда в стране война... Сюда никто из голкиперов высокого уровня не поедет, даже за большие деньги.

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Я думаю, что сейчас неуместно искать вратаря из-за рубежа. Не стоит говорить и о Лунине и других наших легионерах. В СК Днепр-1 есть опытный Волынец. Мне нравится, как он играет, поскольку это стабильный игрок, который показывает уровень. Есть молодой Кинарейкин, поэтому для днепрян пока хватит двух голкиперов.

Дай Бог все будет хорошо в стране – тогда можно будет замахнуться на вратаря высокого уровня из-за рубежа. А пока есть два голкипера, которые сочетают опыт и молодость. Поэтому, если СК Днепр-1 решит тратить средства на трансферы, то лучше обратить внимание на другие позиции, где действительно есть проблемы. Та же группа атаки. Искать где-то нападающего, чтобы забивал голы", – сказал Вирт в комментарии "Українському футболу".

Напомним, контракт Лунина с Реалом истекает 30 июня 2024 года. По информации СМИ, украинец твердо решил покинуть "сливочных" свободным агентом – голкипера обидело недоверие клуба и срочное подписание Кепы, который сразу стал основным вратарем.

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