"Я не знав Беллінгема особисто, але розумів, що його хочуть інші клуби. Тому я написав йому в соцмережах.

Реал прописав клаусулу в 1 мільярд євро в контрактах двох гравців – клуб боїться саудівських шейхів

Те саме я робив з Камавінгою. Місяцями пишу повідомлення і запевняю, що Реал – найкращий клуб у світі. Наш головний скаут Юні Калафат знає, що я можу йому допомогти. Так я і роблю", – цитує Вінісіуса інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, сам бразилець вже 5 років захищає кольори Реала після переходу з Фламенго за 45 млн євро.

Мессі з друзями, Бензема і завершення у 28 років – зірки, які проміняли Лігу чемпіонів на футбольну пенсію