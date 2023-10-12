Реал прописав клаусулу в 1 мільярд євро в контрактах двох гравців – клуб боїться саудівських шейхів
Реал збільшив суму відступних за півзахисників Федеріко Вальверде та Едуардо Камавінга.
Федеріко Вальверде та Едуардо Камавінга продовжили контракт із Реалом до літа 2028 року, інформує COPE. Згідно з джерелом, зарплата обох гравців істотно зросла. При цьому офіційний сайт Реала про ці угоди мовчить.
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Повідомляється, що мадридський клуб збільшив суму відступних в угоді обох гравців до 1 мільярда євро. Керівництво "бланкос" вважає гравців ключовими виконавцями команди і боїться, що клуби з Саудівської Аравії зроблять спробу переманити їх до себе.
Раніше саудівський Аль-Іттіхад переманив зіркового форварда Реала Каріма Бензема.
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