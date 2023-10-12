Федеріко Вальверде та Едуардо Камавінга продовжили контракт із Реалом до літа 2028 року, інформує COPE. Згідно з джерелом, зарплата обох гравців істотно зросла. При цьому офіційний сайт Реала про ці угоди мовчить.

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Повідомляється, що мадридський клуб збільшив суму відступних в угоді обох гравців до 1 мільярда євро. Керівництво "бланкос" вважає гравців ключовими виконавцями команди і боїться, що клуби з Саудівської Аравії зроблять спробу переманити їх до себе.

Раніше саудівський Аль-Іттіхад переманив зіркового форварда Реала Каріма Бензема.

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